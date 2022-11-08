Хьюстон, США, 8 ноября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Сенатор Конгресса США Тед Круз подвергся нападению в американском городе Хьюстон (штат Техас), в парламентария бросили пивную банку, сообщается в микроблоге городской полиции.

U.S. Customs and Border Protection Сенатор США Тед Круз

Он получил удар в грудь и область шеи, однако медицинская помощь не понадобилась. Атака была совершена во время публичного мероприятия, в котором участвовал Круз.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Круз является членом Республиканской партии и представляет Техас в Сенате.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в американском городе Сан-Франциско (штат Калифориии) было совершено нападение на Пола Пелоси — супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Преступник использовал для атаки молоток. Пелоси получил травмы черепа и рук.