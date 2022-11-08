Сеул, 8 ноября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Более 55 обысков провели правоохранительные органы Южной Кореи в рамках расследования причин и обстоятельств давки в Сеуле, в которой погибли не менее 156 человек. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В частности, сотрудники специальной комиссии, занимающейся расследованием, провели обыски в кабинете начальника полиции Сеула и комиссара национальной полиции республики. Также силовики проводили обыски в офисах экстренных служб города и районных полицейских управлениях.

Агентство утверждает, что полиция и служба спасения Сеула не предприняли никаких действий во время трагедии, хотя имели все возможности ее предотвратить. При этом уже двум высокопоставленным сотрудникам полиции Сеула выдвинули обвинения в халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес публично извинения за произошедшую в конце сентября давку в центре Сеула. По последним данным, в результате трагедии погибли не менее 156 человек. По факту произошедшего ведется расследование.