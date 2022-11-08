Якутск, 8 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Гибрид белого и бурого медведя может возникнуть в Якутии. Такое мнение высказал директор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков, сообщило ТАСС.

Медведи

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Причиной уменьшения количества белых медведей в Арктике может стать сокращение площади ледяного покрова на этой территории, которая за последние несколько лет уменьшилась на треть. Белые медведи проводят много времени на дрейфующих льдах.

«Бурые медведи идут в тундру. В низовьях реки Колымы, где обитают белые медведи, стали появляться бурые. В частности, случаи появления бурых медведей зафиксированы в Анабарском районе республики. Вполне вероятно, что в будущем появятся гибриды белого и бурого медведя», — отметил Иннокентий Охлопков.

Он подчеркнул, что такой случай был зафиксирован ранее в Канаде. Там появился вид белых медведей с бурыми отметинами — гибрид с гризли.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктика может стать «благодатной почвой» для будущих вирусных пандемий в связи с глобальным потеплением и таянием ледников. По мнению учёных, изменение климата повышает вероятность появление новых вирусов.