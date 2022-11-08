В Якутии могут появиться гибридные медведи
Якутск, 8 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Гибрид белого и бурого медведя может возникнуть в Якутии. Такое мнение высказал директор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков, сообщило ТАСС.
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Причиной уменьшения количества белых медведей в Арктике может стать сокращение площади ледяного покрова на этой территории, которая за последние несколько лет уменьшилась на треть. Белые медведи проводят много времени на дрейфующих льдах.
Он подчеркнул, что такой случай был зафиксирован ранее в Канаде. Там появился вид белых медведей с бурыми отметинами — гибрид с гризли.
Как сообщало ИА REGNUM, Арктика может стать «благодатной почвой» для будущих вирусных пандемий в связи с глобальным потеплением и таянием ледников. По мнению учёных, изменение климата повышает вероятность появление новых вирусов.