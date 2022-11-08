Якутск, 8 ноября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В столице Якутии намерены усилить отлов собак. Такое решение принято 7 ноября на городской планёрке, поручение дал мэр Якутска Евгений Григорьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

State Farm Собака

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За неделю в городе отловили 21 собаку, все они были без надзора. Половина животных, которых поместили в приют, имеют хозяев и находились на самовыгуле.

«Пока мы не начнем наказывать за нарушения владельцев рублем, ситуация не изменится. Такой подход сработал с безнадзорными лошадьми, их стало значительно меньше. Нужна конкретная работа в этом направлении совместно с управами», — отметил Евгений Григорьев.

К отлову собак в городе намерены привлечь сотрудников службы спасения. Штрафы и административные наказания к нерадивым владельцам животных пока не применяли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии также намерены определять степень агрессивности безнадзорных собак и количество животных без хозяев. Соответствующие документы утверждены региональным департаментом ветеринарии.