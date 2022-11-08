Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. На Сахалине жители Корсакова собрали для мобилизованных очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в телеграм-канале правительства области.

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Часть собранной помощи сразу передали мобилизованным, вторая — будет направлена в зону спецоперации.

Жители Корсакова передали в Совет ветеранов боевых действий безрецептурные жаропонижающие и болеутоляющие препараты.

Предприниматели закупили для бойцов 40 комплектов термобелья, 50 пар термоносков, а также 100 штук сегодня гемостатических губок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё пять жителей Сахалина.