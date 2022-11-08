Штат Огайо, США, 8 ноября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о юридических преследованиях политических конкурентов со стороны администрации Джо Байдена, которые свидетельствуют о наступлении в США «начала коммунизма». Об этом лидер республиканцев сказал на проходящем 7 ноября в штате Огайо митинге своих сторонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, правоохранительные органы в рамках проводимого против него расследования проверили сделки, о которых экс-президент уже давно забыл, «потому что это было 23 года назад». И теперь его прошлые партнёры, к которым приходят по поводу этих сделок, просят остановить это, потому что «это начало коммунизма».

Дональд Трамп «Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошёл, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма».

Трамп также подчеркнул, что политика демократов превратила США в «страну третьего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала ложью слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что радикальные демократы преследуют своих политических оппонентов.