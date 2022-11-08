Тегеран, 8 ноября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Иранское министерство иностранных дел вызвало посла Норвегии в Тегеране Зигвальда Хауге, чтобы выразить протест из-за заявлений спикера норвежского парламента Масуда Гараххани в поддержку антиправительственных демонстраций в Иране, сообщает информационное агентство Fars.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В ведомстве назвали это заявление «интервенционистским». Кроме того, МИД Ирана обвинил Норвегию во вмешательстве во внутренние дела республики. В свою очередь Хауге заявил, что может довести позицию Тегерана до Осло.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября иранский МИД вызвал посла ФРГ в Тегеране Ханса-Удо Муцеля из-за слов министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заявила, что Берлин приостанавливает диалог с Ираном в сфере энергетики и экономики из-за акций протеста в этой республике.