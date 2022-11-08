Владивосток, 8 ноября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В Приморский край 7 ноября с рабочей поездкой прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Основная цель — проверка подготовки военнослужащих, мобилизованных и добровольцев на полигонах, сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Организацию боевой подготовки на полигоне береговых войск представил Юрию Трутневу и губернатору края Олегу Кожемяко командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

На полигоне «Бамбурово» проводится обучение боевой стрельбе и вождению боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-80БВ. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием и гранатомётами.

На полигоне «Горностай» бойцы батальона добровольцев «Тигр» учатся применять современное стрелковое оружие, обучаются вести бой в лесополосе, открытой местности и в городской застройке.

Подготовка организована с учётом опыта спецоперации инструкторами морской пехоты Тихоокеанского флота.

Отмечается, что стрелков обучают минимум две недели, а экипажи боевых машин — один месяц.

В разговоре с Трутневым, бойцы заверили, что учёба проходит в боевом настрое.

«У нас всё получается, работаем», — сказал один из мобилизованных приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко заверил, что появившаяся в телеграм-каналах информация о больших потерях 155-й бригады ТОФ не совсем соответствует действительности. Сообщалось о гибели 300 военных в ходе обороны Павловки.