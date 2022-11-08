Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Сахалин до конца 2022 года получит дополнительно 1,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

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Всего Сахалин в 2022 году получил на эти цели из федерального бюджета уже 8,3 млрд рублей. Это стало возможным благодаря досрочному завершению программы по ликвидации аварийного жилья, признанным таковым до 1 января 2017 года. Сейчас регион расселяет жильцов из домов, которые признали аварийными уже позже.

«Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в комфортабельных квартирах. Именно поэтому очень важно, чтобы программа переселения людей из аварийного фонда шла ускоренными темпами», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время действия национального проекта «Жильё и городская среда» в Якутии из непригодных для проживания зданий в новые дома переехали 20 405 человек или 8 233 семьи. Общая площадь ликвидированных аварийных помещений составила более 374 тыс. кв. метров.