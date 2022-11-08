Манила, 8 ноября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Как минимум 158 человек погибли, 142 человека пострадали в результате воздействия тропического шторма «Налджи», который обрушился на Филиппины. Об этом сказано в опубликованном 8 ноября отчёте национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

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Всего шторм затронул 4,84 млн человек, повредил 48,23 тыс. домов и полностью разрушил 4,97 тыс. домов. Всего ы 13 регионах страны было зарегистрировано 1,6 тыс. различных инцидентов, связанных с прохождением тропического шторма, в том числе наводнения и оползни.

Ущерб, нанесённый объектам инфраструктуры, оценён предварительно в 4,51 млрд песо ($77,29 млн). Ущерб сельского хозяйству оценён в 3,08 млрд песо ($52,81 млн). Правительством на оказание помощи было выделено 212,5 млн песо ($3,63 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв тропического шторма «Налджи» достигло 155 человек.