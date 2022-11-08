Москва, 8 ноября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Все факты межгосударственного хамства и фамилии инициаторов необходимо запомнить. В дальнейшем они пригодятся для анализа и выводов, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Роман Ефремов Клеймо всем желающим

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Сенатор уверен, что время наступило сложное, но отрезвляющее.

«Оголтелый курс Запада на удушение России продолжается! Касается он буквально всех сфер: энергетики, торговли, спорта, контактов между людьми. Замелькали новые фамилии перебежчиков с мелкой душонкой типа Тинькова и Куснировича. Счастье они, конечно, не найдут, но клеймо будут носить вечно. А Россия тем временем сосредотачивается, возвращается к своим корням. Общеевропейские ценности, к которым нас подталкивали начиная с восьмидесятых и девяностых, на поверку оказались не более, чем проектом смирительной рубахи, замешанным на лицемерии», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё пять жителей Сахалина.