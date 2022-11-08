Сеул, 8 ноября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су поручил министерству внутренних дел страны провести проверку системы экстренного оповещения и эвакуации на случай возможных ракетных ударов со стороны КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Профильные министерства должны подготовиться к предотвращению ущерба, который могут причинить провокации Северной Кореи, происшествия в сфере безопасности, а также пожары», — заявил он.

Также он поручил южнокорейскому МВД усилить работу с региональными властями, чтобы разработать комплекс мер на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября КНДР запустила около 25 ракет различных типов в ответ на проведение военных учений Южной Кореей и США. В Сеуле отметили, что запуск нескольких типов ракет со стороны Северной Кореи затрудняет их обнаружение, отслеживание и перехват.