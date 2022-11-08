Минусинск, Красноярский край, 8 ноября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В городе Минусинске, расположенном на юге Красноярского края, в больницу доставили мать с тремя детьми, которые отравились угарным газом. Об этом 8 ноября сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Минусинска.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

ЕДДС Минусинска «Ночью [на 8 ноября] в одном из домов по улице Победы города Минусинска в результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования получили отравление угарным газом средней степени тяжести мама и её трое несовершеннолетних детей».

Пострадавшие были экстренно доставлены в Минусинскую центральную районную больницу. В настоящее время ведётся проверка с участием специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Азнакаево в квартире одного из домов по улице Нефтяников отравились угарным газом две женщины 1993 и 2004 годов рождения, а также четверо их детей в возрасте двух, пяти, шести лет и новорождённый.