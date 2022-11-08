Анадырь, 8 ноября, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин лично проверит, как обеспечены мобилизованные округа на военном полигоне в Чите.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

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«Вылетаем в Читу для встречи с мобилизованными от округа и работы с командованием. Ещё раз пройдём по всем вопросам обеспечения наших защитников и их семей. Также важный вопрос для работы — 155 бригада морской пехоты ТОФ. Понимаю, что семьи волнуются за парней, но важно доверять только проверенной информации. Проясним эту ситуацию», — написал в своём телеграм-канале Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии после завершения частичной мобилизации идёт работа с обращениями от желающих стать добровольцами и участвовать в специальной военной операции. Заявления через портал госуслуг подали несколько сотен человек.