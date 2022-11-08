Благовещенск, 8 ноября, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Ребёнок семи лет пострадал от укуса циркового медведя в Амурской области. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного Комитета по региону.

Scott Calleja Медведь

Инцидент произошёл в посёлке Поярково Михайловского района после циркового представления приезжей труппы артистов. Зрителям дали возможность сфотографироваться с животными. Во время фотосессии семилетнего мальчика с медведем зверь укусил ребёнка за плечо.

Родственники ребёнка обратились в правоохранительные органы. Доследственную проверку проводил Константиновский межрайонный следственный отдел. Следователи выехали на место инцидента, осмотрели ребёнка, опросили свидетелей и хозяев животного. В настоящее время проводится проверка по факту нападения медведя на ребёнка.

Уточняется, что мальчику была оказана помощь, после чего его отправили домой. Жизни ребёнка ничто не угрожает.