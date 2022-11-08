Владивосток, 8 ноября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. До 2030 года по программе «Дальневосточный квартал» будет построено 1,8 млн кв. метров нового жилья, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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В корпорации развития Дальнего Востока и Арктики инвесторам представили программу, которая будет реализована на уже выбранных и подготовленных площадках на Камчатке, Сахалине, в Еврейской автономной области, Бурятии и Приамурье.

Заявки от инвесторов будут приниматься до 16 декабря. По итогам конкурсного отбора участники программы получат статус резидентов ТОР, благодаря которому их обеспечат земельными участками для застройки, инженерной инфраструктурой. Также застройщики получат административные и налоговые льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который сокращает срок вступления в силу положений закона, касающихся предоставления возможности управляющей компании территории опережающего развития проводить конкурсы на право заключения соглашения об осуществлении деятельности по строительству объектов капитального строительства на территории опережающего развития.