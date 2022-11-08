Владивосток, 8 ноября, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Приморский край вошёл в список пилотных регионов, где планируется разработка проектной документации и строительство экопромышленных парков, резидентами которых станут предприятия по переработке отходов. Постановление о порядке предоставления субсидии на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале 7 ноября.

Pixabay.com Отходы

Читайте также: В Чечне построят завод по 100%-ной переработке отходов

Строить экопромышленные парки будет «Экологический цифровой оператор» — дочернее предприятие компании «Российский экологический оператор».

Строительство запланировано с 2022 по 2024 годы. Субсидия позволит приступить к проектированию экотехнопарков на выбранных площадках. В приморье — это Надеждинский район.

В парках появятся новые производства, в том числе по переработке шин, пластика, химических отходов и многих других, а на предприятиях будут созданы новые рабочие места и освоен выпуск продукции, востребованной на рынке. Планируется, что предприятия — резиденты экопромпарков смогут суммарно перерабатывать более 850 тыс. т отходов в год.

Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в 2023 году начнется реализация проекта по 100%-ной утилизации отходов. В этих целях в регионе будет построен завод «Экотехнопарк».