Оттава, 8 ноября, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Китай и ряд других государств якобы «играют в агрессивные игры» с «демократией и институтами» Канады, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 7 ноября на пресс-конференции.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Так он оценил недавние публикации в прессе, в которых говорится, что КНР будто бы пыталась вмешаться в выборы, проходившие в стране в 2019 году. Трюдо отметил, что канадское правительство предприняло «значительные шаги» для повышения «честности и прозрачности» выборного процесса.

Премьер-министр пояснил, что речь идет о постоянном сотрудничестве с разведывательными службами Канады, а также о создании специального комитета для контроля за канадской избирательной системой.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Оттава обвинила китайских хакеров, которых поддерживают власти Китая, в «беспрецедентном и неизбирательном» взломе почтовых серверов Microsoft Exchange.