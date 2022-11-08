Москва, 8 ноября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Во вторник, 8 ноября, в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Коровин. Осень. 1917

В ночь на 9 ноября в столице местами небольшой дождь, температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +2… +7 °C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В среду, 9 ноября, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +4… +9 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 (+2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, устойчивый снежный покров в Москве может появиться не ранее начала декабря.

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