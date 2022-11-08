Магадан, 8 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём телеграм-канале сообщил о гибели четырёх колымчан во время СВО. Тела погибших доставят на Колыму в ближайшее время.

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики и свечи

Читайте также: Военнослужащий из Волосовского района Ленобласти погиб в ходе СВО

«29 октября погиб Роман Смирнов. Он служил старшим наводчиком минометного взвода в десантно-штурмовом батальоне.

30 октября геройски погибли ещё трое наших ребят: сержант Максим Тучин — выполнял обязанности водителя-электрика отделения технического обслуживания зенитно-ракетного дивизиона, рядовой Алексей Ершов, служивший механиком-водителем гранатометного взвода батальона морской пехоты, и Михаил Коромщиков, который был стрелком в отделении морской пехоты.

Наши земляки геройски сражались и пали смертью храбрых.

За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, все четверо представлены к государственным наградам.

Колыма скорбит.

Вся необходимая помощь, поддержка родным и близким наших героев будет оказана», — написал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб уроженец Волосовского района Ленинградской области Владимир Абзаров.