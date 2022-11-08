Магадан, 8 ноября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Депутаты и сотрудники аппарата Магаданской думы перечислили дневной заработок для материально-технического обеспечения участникам СВО, сообщили в пресс-службе областной думы.

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Деньги перевели на спецсчёт отделения Всероссийской ветеранской организации «Боевое братство». Средства потратят на обмундирование и оборудование, которое запрашивают с фронта.

В «Боевом братстве» рассказали, что чаще всего у них просят тепловизоры, квадрокоптеры, бинокли, рации, боевые разгрузочные жилеты и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия Хабаровского края переориентировались на помощь бойцам спецоперации.