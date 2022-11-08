Владивосток, 8 ноября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. После 10 ноября в Приморском крае ожидается ухудшение погоды — возможны снегопады и понижение температур, сообщили в Примгидромете.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Над Желтым морем может зародиться довольно активный циклон, с последующим выходом в Японское море, к побережью Приморья.

«Циклон к 12 ноября может подойти к Владивостоку, а 13 ноября выйти в Охотское море. Учитывая, что впереди себя циклон будет выносить теплую морскую воздушную массу в крае повсеместно сначала будет наблюдаться дождь различной интенсивности, а с поворотом воздушных потоков с южного на северное направление дождь будет переходить в снег в сопровождении гололедных явлений. С понижением температур возможен ледяной дождь», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ноябрь в Чувашии будет теплее обычного, при этом осадков прогнозируется меньше нормы.