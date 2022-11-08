Владивосток, 8 ноября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заверил, что появившаяся в телеграм-каналах информация о больших потерях 155-й бригады ТОФ не совсем соответствует действительности. Сообщалось о гибели 300 военных в ходе обороны Павловки.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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«Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие».

Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!

Для нас любые потери среди земляков — большая утрата и боль. Мы скорбим по погибшим. И будем оказывать помощь семьям и раненым.

Знаю также из первых уст, что наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество. Нанесли противнику серьёзный урон.

Еще раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении.

В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки.

Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведён и компетентные органы дадут свою оценку», — сказал Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Павловке под Угледаром (ДНР) 1 ноября весь день идут тяжелые бои, при поддержке авиации и артиллерии российские войска теснят противника, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.