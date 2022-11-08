В Приморье назначен новый начальник УМВД
Владивосток, 8 ноября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В руководстве УМВД Приморского края новое назначение — в начале ноября Александр Табакаев занял пост начальника управления.
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Табакаев родился в 1967 году в Черногорске (Хакасия). Закончил Омскую высшую школу милиции и Академию Управления МВД России.
В 2008 году возглавил новую службу в системе республиканского министерства внутренних дел — Центр по противодействию экстремизму.
С 2011 года Александр Табакаев работал в должности заместителя начальника полиции МВД по Республике Алтай, с 2014 года — замминистра — начальник полиции, а с 2017 года указом президента РФ был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Кемеровской области.
Как сообщало ИА REGNUM, министром внутренней и молодёжной политики Курской области назначен Евгений Лобов.