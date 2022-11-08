Владивосток, 8 ноября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Приморье завершено благоустройство 526 общественных пространств — комфортных мест стало больше благодаря трём программам, сообщили в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM В парке

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В городах и посёлках региона увеличилось число благоустроенных объектов на 92 общественные территории и 434 двора. Работы велись по нацпроекту «Жилье и городская среда», программам Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока» и губернатора «1000 дворов».

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, реализация всех профильных программ позволила не только привести в порядок уже существующие зоны отдыха, но и создать новые.

«Более 500 благоустроенных объектов появилось в Приморье в 2022 году. Причем не только в крупных городах, таких как Владивосток, где реконструировали восемь общественных пространств, Артем, в котором появился уникальный парк «Артемка», Уссурийск с семью новыми парками, но и в небольших населенных пунктах. Благодаря краевой программе здесь появились детские и спортивные площадки, уложен асфальт во дворах», — пояснила Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области на 94% завершены работы по программе «Наши дворы».