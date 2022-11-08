Москва, 8 ноября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Мечты киевского режима и жителей территории бывш. УССР о скором процветании в составе Евросоюза являются «жизнью в мифе», заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

По его словам, уровень самообмана среди жителей территории б. УССР по-прежнему зашкаливает. Сенатор напомнил, что еще в 2014 году они также верили, что спустя десять лет будут жить в процветающей стране в составе ЕС. Однако спустя восемь лет большая часть жителей территории бывш. УССР продолжают верить в этот миф.

«Жизнь в мифе предпочтительней», — подчеркнул Пушков.

Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал исследование, согласно которому 89% жителей территории бывш. УССР верят, что спустя десять лет будут процветать в составе Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель киевской хунты Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года.