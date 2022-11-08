Симферополь, 8 ноября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Автомобильное движение было временно приостановлено по Крымскому мосту в связи с технологическими работами. Об этом 8 ноября сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на период от 04:00 мск до 16:00 мск 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям автотранспорта воздержаться от поездок на указанный период.

Отмечается, что грузовые автомобили с неприоритетными грузами могут проехать в Крым по альтернативному маршруту, через Таганрог, Мелитополь и Мариуполь. Поезда по Крымскому мосту будут ходить в штатном режиме. Кроме того, будет запущен дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь — Анапа.

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