Майами, США, , 04:05 — REGNUM Чрезвычайное положение из-за приближения тропического шторма «Николь» объявлено по меньшей мере в 34 из 67 округах американского штата Флорида, передает телеканал FOX News со ссылкой губернатора региона Рона Десантиса.

Шторм (сс)GDJ

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что циклон может усилиться до урагана, когда приблизится к восточному побережью полуострова.

Ожидается, что «Николь» может подойти к Флориде к концу недели. В настоящее время он движется возле Багамских островов. Порывы ветра внутри шторма достигают скорости 72 км в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Белый дом объявил, что федеральное правительство США выделило более $2 млрд на ликвидацию последствий от удара урагана «Иэн» по Флориде.

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