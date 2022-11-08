Владивосток, , 04:02 — REGNUM Два человека пострадали в результате шести ДТП с участием 40 автомобилей в районе посёлка Угловое под Владивостоком. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Шесть автоаварий с участием около 40 автомобилей были зарегистрированы в районе Подгороденки на автомобильном мосту. По предварительным данным, в результате массовых ДТП пострадали два человека, один из них несовершеннолетний.

Движение по мосту в сторону Владивостока затруднено, водителям рекомендуют использовать запасные маршруты. В районе посёлка Угловое временно изменена схема движения.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Уточняется, что возможной причиной массовых ДТП могло стать несоблюдение водителями безопасной дистанции. При этом, по данным дорожных служб, утром на дороге наблюдалась гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Пензенской области.

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