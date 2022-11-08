Москва, 8 ноября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В России, по данным на 8 ноября, прививку от гриппа сделали более 50 млн человек, что составляет 34,1% от численности населения страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Здоровая Москва без гриппа

пресс-служба Роспотребнадзора «Продолжается прививочная кампания против гриппа… во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период привиты более 50 млн человек, что составляет 34,1% от численности населения страны».

По данным ведомства, в стране продолжает снижаться уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 октября, в России от гриппа привились свыше 40,9 млн человек, что составляет 27,9% от численности населения страны.