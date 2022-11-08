В России от гриппа привились более 34% жителей
Москва, 8 ноября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В России, по данным на 8 ноября, прививку от гриппа сделали более 50 млн человек, что составляет 34,1% от численности населения страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Здоровая Москва без гриппа
«Продолжается прививочная кампания против гриппа… во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период привиты более 50 млн человек, что составляет 34,1% от численности населения страны».
По данным ведомства, в стране продолжает снижаться уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 октября, в России от гриппа привились свыше 40,9 млн человек, что составляет 27,9% от численности населения страны.