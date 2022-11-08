Каракас, 8 ноября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Венесуэла и Колумбия возобновили выполнение регулярных пассажирских авиарейсов между странами, прерванное в марте 2020 года, заявил глава венесуэльского минтранса Рамон Веласкес на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«По указанию президента Николаса Мадуро сегодня возобновилось коммерческое авиасообщение с Колумбией. Мы рады установить связь с этой братской страной», — заявил он.

Отмечается, что уже состоялся первый авиаперелет из Каракаса в Боготу, выполненный венесуэльским авиаперевозчиком Turpial. Ожидается, что по обратному направлению 9 ноября вылетит пассажирский самолет колумбийской авиакомпании Satena.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президенты Колумбии и Венесуэлы встретились впервые за прошедшие шесть лет. Ранее лидеры этих латиноамериканских государств объявили об открытии границы между странами.