Токио, , 04:05 — REGNUM Японские власти потратили не менее 12,1 трлн иен (около $82,5 млрд) на ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», произошедшей в 2011 году. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, половина от этой суммы ушла на выплату компенсаций жителям префектуры Фукусима, которые пострадали от аварии на АЭС. На сами работы по устранению радиоактивного заражения ушло около 3 трлн японских иен (около $20,4 млрд).

Общие расходы на ликвидацию последствий аварии, согласно подсчетам газеты, составят не менее 21,5 трлн иен ($146,6 млрд). При этом издание не исключает, что расходы могут вырасти в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года с АЭС «Фукусима-1» вывезли высокотоксичные химические отходы в японский город Хоккайдо для обеззараживания. При этом отходы хранились в районе атомной электростанции еще до аварии, планы по их ликвидации были сорваны происшествием.