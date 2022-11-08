Красноярск, 8 ноября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Во вторник, 8 ноября, в Красноярске переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шишкин. Первый снег 1875

В 7:25 на Театральной площади было −1 °C.

Ночью с 8 на 9 ноября ожидается до −7… −5 °C, облачно, без осадков.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В среду, 9 ноября, в Красноярске до −4… +0 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −5… −3 °C.

В четверг, 10 ноября, в Красноярске ожидается до −1… +0 °C днём и до −3… −1 °C ночью. Облачно, ночью небольшой снег.

По данным Среднесибирского УГМС, 8 ноября в центральных и южных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

8−11 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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