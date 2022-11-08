Атланта, США, , 04:02 — REGNUM Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в портовом городе Брансуик в американском штате Джорджия, передает телеканал ABC News.

Пожар Dave Hogg

Речь идет о предприятии принадлежащем немецкой компании Symrise, на котором производятся компоненты для парфюмерии, а также для моющих и чистящих средств. Из-за угрозы ядовитого дыма и возможных взрывов жителям по меньшей мере 100 домов в радиусе 1,6 км было приказано эвакуироваться.

Кроме того, лица, проживающие в радиусе 5 км от места инцидента, получили приказ не покидать свои дома. В результате происшествия пострадал один пожарный. Его направили в больницу. Распространение огня удалось взять под контроль. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля произошел взрыв на химическом заводе в американском штате Северная Каролина. Эвакуация затронула 6,5 тыс. человек и около 2,5 тыс. домохозяйств.

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