Вашингтон, , 03:32 — REGNUM США контактировали с Россией в недавнем прошлом ради снижения рисков применения ядерного оружия. Такое заявление сделал 7 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе дискуссии на площадке Совета по международным отношениям.

Джейк Салливан

Советник президента США дал пояснения по поводу публикации газеты Wall Street Journal, где утверждалось, что Салливан в последние несколько месяцев проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым, а также с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Как отметил Салливан, у США была возможность провести контакты с Москвой на высоком уровне, которые были нацелены на снижение риска применения Россией ядерного оружия и на последствия этого применения. Каналы, по которым проводились контакты, не раскрывались, в целях их защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, военный альянс не планирует менять свои ядерные позиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: НАТО не планирует менять свои ядерные позиции