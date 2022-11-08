Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Соединенные Штаты готовы направить атомный авианосец в Японское море, если Северная Корея решится на проведение ядерных испытаний. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Авианосец Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, таким образом Вашингтон намерен продемонстрировать поддержку Токио и Сеула. Также США готовы вместе со своими союзниками в Азии ввести новые санкции против КНДР. Предполагается, что на Пхеньян наложат новые ограничения в сфере поставок топлива.

Отметим, что военные учения США в Тихом океане с участием атомного авианосца «Рональд Рейган» послужили поводом для проведения ракетных испытаний в КНДР. Официальный Пхеньян подчеркивал, что подобными действиями Соединенные Штаты усиливают напряженность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал Соединенные Штаты прекратить любые действия, способствующие росту напряженности на Корейском полуострове. КНР подчеркивала, что ракетные пуски КНДР были связаны с провокационными действиями Вашингтона, а также военными учениями США с Южной Кореей и Японией.