Вашингтон, 8 ноября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы направить атомный авианосец в Японское море, если Северная Корея решится на проведение ядерных испытаний. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец

По их данным, таким образом Вашингтон намерен продемонстрировать поддержку Токио и Сеула. Также США готовы вместе со своими союзниками в Азии ввести новые санкции против КНДР. Предполагается, что на Пхеньян наложат новые ограничения в сфере поставок топлива.

Отметим, что военные учения США в Тихом океане с участием атомного авианосца «Рональд Рейган» послужили поводом для проведения ракетных испытаний в КНДР. Официальный Пхеньян подчеркивал, что подобными действиями Соединенные Штаты усиливают напряженность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал Соединенные Штаты прекратить любые действия, способствующие росту напряженности на Корейском полуострове. КНР подчеркивала, что ракетные пуски КНДР были связаны с провокационными действиями Вашингтона, а также военными учениями США с Южной Кореей и Японией.