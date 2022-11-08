Стокгольм, , 03:32 — REGNUM Новое правительство Швеции, которое было сформировано по итогам сентябрьских выборов, намерено сократить налоги на топливо, а также увеличить финансирование армии и полиции, сообщается в статье в газете Dagens Nyheter.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Публикация была составлена коалицией из четырех правых партий, которые вошли в правительство. В статье также отмечается, что Швецию «впереди ждут трудные экономические времена» и бюджет необходимо формировать таким образом, чтобы шведская экономика могла выдержать их наступление.

При этом в публикации не говорится, на какую величину могут быть увеличены бюджетные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября правительство Швеции объявило о планах увеличить финансирование судебной системы королевства почти на 5 млрд крон (порядка $500 млн).

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