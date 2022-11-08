Балтийск, Калининградская область, 8 ноября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Балтийский флот (БФ) ВМФ России провёл внезапную проверку готовности экипажей к борьбе за живучесть своих кораблей, в ходе которой моряки отработали ликвидацию пробоин в корпусе, устранение из отсеков забортной воды, локализацию и тушение пожаров. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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Проверка аварийно-спасательных групп проводилась в пункте базирования флота, на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК), имитирующем внутренние отсеки и помещения корабля. Все нормативы выполнялись на время.

пресс-служба ЗВО «По итогам мероприятия экипажи всех кораблей продемонстрировали уверенность и профессионализм при отработке действий в аварийных ситуациях. В общей сложности в тренировках было задействовано около десяти экипажей кораблей и судов обеспечения БФ».

Как сообщало ИА REGNUM, тральщики НАТО прибыли в Таллин для участия в учениях по поиску и уничтожению морских мин в Балтийском море.

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