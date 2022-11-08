София, , 02:59 — REGNUM Жители Болгарии возмутились поведением беженцев с территории б. УССР, которых поселили в буферном центре в Елхово. Публикацию о беженцах сделал 7 ноября болгарский портал Dnes. dir. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Беженцев выселили из отелей, где они проживали до начала туристического сезона, и поместили в буферный центр в Елхово до того времени, пока для них не найдутся места на базах отдыха. Беженцы не хотели покидать отели и отказывались заселяться в фургоны. Многие переселённые назвали жилые фургоны тесными и отмечали, что в них нет простейших бытовых условий и отсутствует доступ к медицинской помощи.

Публикацию стали очень активно обсуждать жители Болгарии. У многих вызвало возмущение недовольство беженцев условиями проживания. Комментаторы отмечали, что часто пенсионеры в Болгарии живут значительно хуже, чем беженцы. Многие предлагали недовольным беженцам попросту покинуть Болгарию и уехать домой, либо в любую другую страну Европы.

По мнению болгар, беженцам следует вести себя поскромнее и не просить обеспечить им проживание в пятизвёздочных отелях, поскольку в Болгарии им предоставили всё необходимое — еду и крышу над головой. Всё остальное, по мнению жителей страны, желающие могут заработать сами.

Напомним, техническое правительство Болгарии продлило срок предоставления жилья беженцам с территории б. УССР до 15 ноября. Программа предусматривала размещение беженцев за госсчёт в отелях.

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