Лондон, 8 ноября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Великобритания и США находятся на финальной стадии согласования сделки по поставкам в Соединенное Королевство американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По их сведениям, договоренности о партнерстве между Лондоном и Вашингтоном подразумевают поставку до 10 млрд кубометров СПГ. Газета отмечает, что окончательные объемы поставок голубого топлива пока не согласованы окончательно. При этом не исключается, что реальные объемы поставок СПГ не будут оглашаться публично.

Издание утверждает, что о заключении сделки новый глава британского правительства Риши Сунак может объявить уже в ближайшее время. Также газета напомнила, что вопрос поставок СПГ из США обсуждала и бывший премьер-министр Лиз Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании заявил о намерениях Лондона отказаться от поставок российского сжиженного природного газа с начала 2023 года. Предполагается, что Соединенное Королевство не будет импортировать российское голубое топливо уже с 1 января 2023 года.