Вашингтон, 8 ноября 2022, 03:00 — REGNUM Федеральный суд США приговорил бывшего американского военного пилота Шапура Мойняна к 20 месяцам тюрьмы за деятельность в пользу правительства Китая. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба министерства юстиции США.
По данным ведомства, Мойнян работал над различными авиационными проектами на оборонного подрядчика Пентагона и различных американских разведывательных служб. После того как «человек в Китае» связался с ним и предложил консультировать авиационную промышленность КНР, бывший пилот якобы неоднократно передавал китайским чиновниками информацию, имеющую отношение к авиации США.
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