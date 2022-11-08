Вашингтон, 8 ноября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Федеральный суд США приговорил бывшего американского военного пилота Шапура Мойняна к 20 месяцам тюрьмы за деятельность в пользу правительства Китая. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Шпион

министерство юстиции США «Бывший пилот вертолёта армии США, 67-летний Шапур Мойнян из Сан-Диего был приговорён… федеральным судом к 20 месяцам тюремного заключения за то, что он действовал в качестве агента правительства КНР и принимал тысячи долларов от представителей китайского правительства за предоставление информации, связанной с авиацией, от его работодателей-подрядчиков».

По данным ведомства, Мойнян работал над различными авиационными проектами на оборонного подрядчика Пентагона и различных американских разведывательных служб. После того как «человек в Китае» связался с ним и предложил консультировать авиационную промышленность КНР, бывший пилот якобы неоднократно передавал китайским чиновниками информацию, имеющую отношение к авиации США.

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