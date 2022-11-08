Лондон, , 03:00 — REGNUM Британское правительство собирается повысить пенсии и пособия в размере, покрывающем инфляцию в королевстве, сообщила газета The Times.

Виллемсенс. Нищие у входа

По информации издания, на эти нужды в рамках финансового плана 2023–2024 годов предлагается выделить 11 млрд фунтов стерлингов ($12,66 млрд). Такой шаг объясняется тем, что власти хотят представить новый бюджет как «справедливый и гуманный».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября газета Guardian распространила информацию о том, что в Британии более 2 млн домохозяйств имеют долги по счетам за электроэнергию.

6 ноября обозреватель издания Daily Mail Дэн Сэйлз написал статью, в которой утверждается, что британский премьер-министр Риши Сунак якобы впал в отчаяние из-за дефицита бюджета Британии, образовавшегося на фоне наплыва в страну беженцев с территории бывш. УССР.

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