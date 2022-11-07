Мехико, 8 ноября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Главы ряда стран Латинской Америки в ноябре приедут с официальными визитами в Мексику, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

По его словам, в Мехико прибудут главы Чили, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Перу и Колумбии. При этом встречи на высоком уровне будут проводиться не в Оахаке, как планировалось ранее, а в мексиканской столице. В ходе мероприятий будет обсуждаться вопрос интеграционных процессов в Латинской Америке, предназначенных для развития экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал новое руководство социальной сети Twitter восстановить учетную запись экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, новым владельцам соцсети необходимо ограничить цензуру на платформе.