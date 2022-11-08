Сан-Франциско, США, , 02:26 — REGNUM Ежедневный прирост монетизируемых пользователей социальной сети Twitter за первую неделю управления компанией Илоном Маском достиг рекордного уровня. Об этом 7 ноября сообщил интернет-портал The Verge.

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Согласно данным, которые указаны во внутренних документах компании, ежедневный пророст монетизируемых пользователей Twitter составил 20%. Отмечается, что если данная информация достоверна, то это означает, что подсчёт производился сервисом до начала массового исхода из соцсети из-за её покупки Маском.

Напомним, сделка по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, была закрыта Илоном Маском 27 октября. В первые дни после приобретения компании Маск уволил многих её руководителей. По данным агентства Bloomberg, Маск может сократить штат почти в два раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский предприниматель Илон Маск заявил о своём желании сделать Twitter «источником самой точной информации».

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