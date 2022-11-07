Афины , 8 ноября, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Власти Греции приняли решение отменить тендер по продаже порта Александруполис, через который поставляется оружие киевским нацистам, заявил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ANT1.

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«Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства», — заявил он.

Напомним, тендер о продаже 67% акций порта объявили в Греции в марте 2022 года. При этом уже в октябре США получили доступ к порту и военному лагерю возле Александруполиса. Вашингтон отметил, что этот порт имеет важное стратегическое значение и используется для поставок военной техники киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил приверженность антироссийским санкциям, несмотря на отток туристов из России. Он также заявил о необходимости продолжать поддержку киевского режима.