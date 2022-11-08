Абуджа, , 02:27 — REGNUM По меньшей мере 11 человек были убиты в результате нескольких атак вооруженных лиц на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Reuters.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, было похищено около 80 местных жителей. Самое серьезное нападение было совершенно на деревню Масу в штате Замфара, где бандиты забрали с собой около 50 человек, большинство из которых женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября неизвестные боевики атаковали церковь в центральной части Нигерии и убили двоих человек. 20 октября в центральном нигерийском штате Бенуэ произошли столкновения между фермерами-христианами и скотоводами-фулани, из-за чего погибли 23 человека.

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