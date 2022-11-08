Афины , , 02:26 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию и её президента Владимира Путина виновниками резкого роста цен во всём мире, включая Грецию. Об этом Мицотакис 7 октября заявил в интервью телеканалу Antenna.

Встреча Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Kremlin.ru

Глава греческого правительства, комментируя обвинения со стороны оппозиционных партий в том, что именно он создал в стране «дороговизну Мицотакиса», подчеркнул, что «все понимают», что ситуация вызвана военными действиями России на территории б. УССР.

Кириакос Мицотакис «Я думаю, все знают, что такую дороговизну вся планета не видела вот уже 40 лет. Так что это проблема, с которой мы должны столкнуться. Нет «дороговизны Мицотакиса», а есть «дороговизна Путина». Потому что если бы существовала «дороговизна Мицотакиса», то были бы также «дороговизна Макрона», «дороговизна Байдена» и «дороговизна Шольца» и все связанные с ними аналогии».

По словам Мицотакиса, стартовавшая 3 ноября инициатива правительства по введению так называемой «корзины домохозяйств», когда министерство развития и инвестиций устанавливает пониженные цены для группы товаров первой необходимости в сетях супермаркетов, «похоже, приносит плоды».

Как сообщало ИА REGNUM, по указанию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса спецслужбы следили за известными политиками, чиновниками правительства и членами их семей.

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