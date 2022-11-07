Премьер-министр Греции назвал рост цен в стране «дороговизной Путина»
Афины , 8 ноября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию и её президента Владимира Путина виновниками резкого роста цен во всём мире, включая Грецию. Об этом Мицотакис 7 октября заявил в интервью телеканалу Antenna.
Глава греческого правительства, комментируя обвинения со стороны оппозиционных партий в том, что именно он создал в стране «дороговизну Мицотакиса», подчеркнул, что «все понимают», что ситуация вызвана военными действиями России на территории б. УССР.
По словам Мицотакиса, стартовавшая 3 ноября инициатива правительства по введению так называемой «корзины домохозяйств», когда министерство развития и инвестиций устанавливает пониженные цены для группы товаров первой необходимости в сетях супермаркетов, «похоже, приносит плоды».
Как сообщало ИА REGNUM, по указанию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса спецслужбы следили за известными политиками, чиновниками правительства и членами их семей.